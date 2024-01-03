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Россияне наносят удары по Харькову из Белгорода из С-300 – Мельник

Происшествия 22:50   03.01.2024
Оксана Якушко
Россияне наносят удары по Харькову из Белгорода из С-300 – Мельник

Враг снова наносил удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300, сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.

«Вражеская ракета снова в воздухе – не покидайте укрытие!» – призвал Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 22:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг снова наносил удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300, сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.".