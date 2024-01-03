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Главные новости Харькова 3.01: 28 человек в больницах после обстрела 2 января

Происшествия 09:15   03.01.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 3.01: 28 человек в больницах после обстрела 2 января

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

28 человек в больницах Харькова после обстрела 2 января – Синегубов

Из-за обстрела Харькова 2 января россиянами пострадали 62 человека, из них 6 – дети, одна женщина погибла. В медучреждениях города находятся 28 человек, из них 4 – дети, двое взрослых в тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера в 22:40 и 22:42 оккупанты обстреляли Харьков, предварительно — ракетами С-300. Частично разрушено здание школы Основянского района. Без пострадавших», – рассказал Синегубов.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Охримовка Чугуевского района; Бологовка, Двуречанское, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

В течение суток в результате боевых действий обесточено 16079 абонентов в 67 населенных пунктах Дергачевской, Золочевской, Липецкой, Волчанской, Великобурлукской, Двуречанской, Купянской, Боровской и Изюмской громад.

Россияне 7 раз атаковали возле Синьковки Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак россиян у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

83-летняя женщина пострадала в Купянске Харьковской области из-за обстрелов

Россияне ударили по Купянску вечером около 21:50, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области. Загорелось частное домовладение на общей площади 300 м². Его владелица, 83-летняя женщина, в результате обстрела пострадала. Пожар погасили в 01:33.

В Харькове 2 января спасатели гасили 3 пожара, возникших после того, как россияне ударили по центру Харькова 4-мя ракетами. Горели склад, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ. Пожар тушили и разбирали завалы 26 единиц техники и 128 спасателей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 09:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".