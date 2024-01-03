Около 10 тысяч харьковчан остались без воды из-за ракетных обстрелов 2 января

2 января из-за удара российской ракеты по школе №35 повреждена водопроводная магистраль. Поэтому около 10 тысяч харьковчан в частном секторе остались без воды, сообщает Суспільне Харків.

Водоснабжение должно появиться в течение двух-трех часов, рассказал заместитель гендиректора по эксплуатации водопроводного хозяйства КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

«Магистраль проходит возле полуразрушенной школы, дает воду на школу и на котельную, поэтому мы приняли техническое решение временно заглушить ее. Мы отключили водоснабжение на 7 улицах частного сектора и одной 9-этажке. В ближайшее время в течение суток запустим котельную. Сейчас котельная питается из автосистемы. Люди в течение ближайших двух-трех часов будут с водой», — пообещал Волков.