Live
  • Ср 03.01.2024
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.72

Около 10 тысяч харьковчан остались без воды из-за ракетных обстрелов 2 января

Общество 14:44   03.01.2024
Оксана Якушко
Около 10 тысяч харьковчан остались без воды из-за ракетных обстрелов 2 января

2 января из-за удара российской ракеты по школе №35 повреждена водопроводная магистраль. Поэтому около 10 тысяч харьковчан в частном секторе остались без воды, сообщает Суспільне Харків.

Водоснабжение должно появиться в течение двух-трех часов, рассказал заместитель гендиректора по эксплуатации водопроводного хозяйства КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

«Магистраль проходит возле полуразрушенной школы, дает воду на школу и на котельную, поэтому мы приняли техническое решение временно заглушить ее. Мы отключили водоснабжение на 7 улицах частного сектора и одной 9-этажке. В ближайшее время в течение суток запустим котельную. Сейчас котельная питается из автосистемы. Люди в течение ближайших двух-трех часов будут с водой», — пообещал Волков.

Читайте также: Более 60 домов в Харькове повреждены за два дня из-за обстрелов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 3.01: фронт, 28 раненых, 10 тысяч харьковчан без воды
Главные новости Харькова 3.01: фронт, 28 раненых, 10 тысяч харьковчан без воды
03.01.2024, 14:55
Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области
Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области
03.01.2024, 11:54
Как выглядит школа в Харькове после ночного удара С-300 (фото)
Как выглядит школа в Харькове после ночного удара С-300 (фото)
03.01.2024, 09:54
С бесплатным проездом, но с конфликтами: прогноз, что ждет Харьков в 2024 году
С бесплатным проездом, но с конфликтами: прогноз, что ждет Харьков в 2024 году
31.12.2023, 21:02
Около 10 тысяч харьковчан остались без воды из-за ракетных обстрелов 2 января
Около 10 тысяч харьковчан остались без воды из-за ракетных обстрелов 2 января
03.01.2024, 14:44
Обходить российские РЭБ научились харьковские пограничники под Купянском
Обходить российские РЭБ научились харьковские пограничники под Купянском
03.01.2024, 15:48

Новости по теме:

15:49
Ракетным ударом был поврежден водовод в Харькове: аварию устраняют (фото)
14:32
На Харьковщине промышлял рецидивист: обворовывал автоматы с водой и не только
08:01
В городе на Харьковщине — авария: отключили воду
16:58
В Харькове заменили 15 км водоводов
17:13
В Основянском районе Харькова переложили водопроводные сети

Вы читали новость: «Около 10 тысяч харьковчан остались без воды из-за ракетных обстрелов 2 января»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 января из-за удара российской ракеты по школе №35 повреждена водопроводная магистраль. Поэтому около 10 тысяч харьковчан в частном секторе остались без воды, сообщает Суспільне Харків.".