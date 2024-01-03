Близько 10 тисяч харків’ян залишилися без води через ракетні обстріли 2 січня
2 січня через удар російської ракети по школі №35 пошкоджено водопровідну магістраль. Тож близько 10 тисяч харків’ян у приватному секторі залишилися без води, повідомляє Суспільне Харків.
Водопостачання має з’явитись протягом двох-трьох годин, розповів заступник гендиректора з експлуатації водопровідного господарства КП “Харківводоканал” Владлен Волков.
“Магістраль проходить біля напівзруйнованої школи, дає воду на школу і на котельню, тому ми прийняли технічне рішення тимчасово заглушити її. Ми відключили водопостачання на 7 вулицях приватного сектору та одній 9-поверхівці. Найближчим часом, протягом двох діб, заживимо котельню. Нині котельня живитиметься з автосистеми. Люди протягом найближчих двох-трьох годин будуть з водою”, — пообіцяв Волков.
Читайте також: Понад 60 будинків у Харкові пошкоджені за два дні через обстріли
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вода, водоканал, водоснабжение, котельная, КП "Водоканал", ракетний удар, Харків, частный сектор;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Близько 10 тисяч харків’ян залишилися без води через ракетні обстріли 2 січня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 14:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 січня через удар російської ракети по школі №35 пошкоджено водопровідну магістраль. Тож близько 10 тисяч харків’ян у приватному секторі залишилися без води, повідомляє Суспільне Харків.".