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Близько 10 тисяч харків’ян залишилися без води через ракетні обстріли 2 січня

Суспільство 14:44   03.01.2024
Оксана Якушко
Близько 10 тисяч харків’ян залишилися без води через ракетні обстріли 2 січня

2 січня через удар російської ракети по школі №35 пошкоджено водопровідну магістраль. Тож близько 10 тисяч харків’ян у приватному секторі залишилися без води, повідомляє Суспільне Харків.

Водопостачання має з’явитись протягом двох-трьох годин, розповів заступник гендиректора з експлуатації водопровідного господарства КП “Харківводоканал” Владлен Волков.

“Магістраль проходить біля напівзруйнованої школи, дає воду на школу і на котельню, тому ми прийняли технічне рішення тимчасово заглушити її. Ми відключили водопостачання на 7 вулицях приватного сектору та одній 9-поверхівці. Найближчим часом, протягом двох діб, заживимо котельню. Нині котельня живитиметься з автосистеми. Люди протягом найближчих двох-трьох годин будуть з водою”, — пообіцяв Волков.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 січня через удар російської ракети по школі №35 пошкоджено водопровідну магістраль. Тож близько 10 тисяч харків’ян у приватному секторі залишилися без води, повідомляє Суспільне Харків.".