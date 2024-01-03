Понад 60 будинків у Харкові пошкоджені за два дні через обстріли
Через обстріли Харкова 2 та 3 січня пошкоджені 62 житлові будинки, з них 56 – у Шевченківському районі, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.
Понад 1,8 тисячі вікон вибито у квартирах та понад 700 – у місцях загального користування. Також пошкоджені три покрівлі.
Загалом через обстріл з 29 грудня по 3 січня руйнування зазнали 138 житлових будинків.
Найбільше пошкоджень у Київському районі (66). Кількість вибитих квартирних вікон у Київському, Холодногірському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах складає 3 тис. Комунальники вже закрили 2,1 тис. віконних контурів.
Крім того, опалення немає у двох будинках, електропостачання – в одному. Також деякі будинки залишаються без газу.
Комунальні служби закривають вибиті вікна та двері. Будівлі обстежують на наявність інших пошкоджень.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дім, жилий дім, киівський район, кровля, крыша, обстріл, окно, повреждения, Харків, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 12:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли Харкова 2 та 3 січня пошкоджені 62 житлові будинки, з них 56 – у Шевченківському районі, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.".