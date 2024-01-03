Понад 60 будинків у Харкові пошкоджені за два дні через обстріли

Через обстріли Харкова 2 та 3 січня пошкоджені 62 житлові будинки, з них 56 – у Шевченківському районі, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.

Понад 1,8 тисячі вікон вибито у квартирах та понад 700 – у місцях загального користування. Також пошкоджені три покрівлі.

Загалом через обстріл з 29 грудня по 3 січня руйнування зазнали 138 житлових будинків.

Найбільше пошкоджень у Київському районі (66). Кількість вибитих квартирних вікон у Київському, Холодногірському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах складає 3 тис. Комунальники вже закрили 2,1 тис. віконних контурів.

Крім того, опалення немає у двох будинках, електропостачання – в одному. Також деякі будинки залишаються без газу.

Комунальні служби закривають вибиті вікна та двері. Будівлі обстежують на наявність інших пошкоджень.