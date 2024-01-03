Live
  • Ср 03.01.2024
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.72

Понад 60 будинків у Харкові пошкоджені за два дні через обстріли

Суспільство 12:27   03.01.2024
Оксана Якушко
Понад 60 будинків у Харкові пошкоджені за два дні через обстріли

Через обстріли Харкова 2 та 3 січня пошкоджені 62 житлові будинки, з них 56 – у Шевченківському районі, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.

Понад 1,8 тисячі вікон вибито у квартирах та понад 700 – у місцях загального користування. Також пошкоджені три покрівлі.

Загалом через обстріл з 29 грудня по 3 січня руйнування зазнали 138 житлових будинків.

Найбільше пошкоджень у Київському районі (66). Кількість вибитих квартирних вікон у Київському, Холодногірському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах складає 3 тис. Комунальники вже закрили 2,1 тис. віконних контурів.

Крім того, опалення немає у двох будинках, електропостачання – в одному. Також деякі будинки залишаються без газу.

Комунальні служби закривають вибиті вікна та двері. Будівлі обстежують на наявність інших пошкоджень.

Читайте також: Терехов про атаку РФ: без тепла – 2 будинки, людей переселяють у гуртожитки

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Понад 60 будинків у Харкові пошкоджені за два дні через обстріли
Понад 60 будинків у Харкові пошкоджені за два дні через обстріли
03.01.2024, 12:27
На Харківщині двоє чоловіків з бензопилою нарубали дерев на мільйон гривень
На Харківщині двоє чоловіків з бензопилою нарубали дерев на мільйон гривень
10.02.2023, 15:15
Синєгубов підтвердив обстріл Харкова
Синєгубов підтвердив обстріл Харкова
10.10.2022, 10:05
Харків’яни повідомляють, що чують вибухи в області
Харків’яни повідомляють, що чують вибухи в області
03.01.2024, 11:54
Судитимуть харківʼянина, який випитував про ЗСУ для Генштабу РФ
Судитимуть харківʼянина, який випитував про ЗСУ для Генштабу РФ
03.01.2024, 11:11
Як виглядає школа в Харкові після нічного удару С-300 (фото)
Як виглядає школа в Харкові після нічного удару С-300 (фото)
03.01.2024, 09:54

Новини за темою:

11:29
У новорічну ніч росіяни з РСЗВ вдарили по 5-поверхівці у селищі на Харківщині
19:50
Терехов повідомив про “приліт” у будинок у центрі Харкова та інші руйнування
16:40
500 квартир і будинків відновлюють на Харківщині завдяки Данії
21:53
Стартував обмін сертифікатів за знищене росіянами житло на нове. Деталі
12:30
Понад 200 млн грн на ремонт будинку на Ужвій передбачила мерія Харкова

Ви читали новину: «Понад 60 будинків у Харкові пошкоджені за два дні через обстріли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 12:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли Харкова 2 та 3 січня пошкоджені 62 житлові будинки, з них 56 – у Шевченківському районі, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.".