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Терехов про атаку РФ: без тепла – 2 будинки, людей переселяють у гуртожитки

Суспільство 19:52   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Терехов про атаку РФ: без тепла – 2 будинки, людей переселяють у гуртожитки

У Харкові станом на 19:45 без тепла залишилися 2 житлових будинки, які постраждали внаслідок ракетної атаки РФ вранці 2 січня.

«Інші будинки – з теплом, водою, електрикою. Дуже серйозні руйнації, ми продовжимо працювати завтра, щоб зберегти тепло у будинках харків’ян», – сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Він також зазначив, що внаслідок сьогоднішньої атаки без даху над головою залишилися дуже багато людей.

«Ми переселяємо людей у гуртожитки. Багато людей, які переїжджають до своїх родичів. Ми будемо ремонтувати житлові будинки, будемо відбудовувати», – додав Терехов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала ударів по Шевченківському району міста. Правоохоронці попередньо встановили, що РФ завдала три ракетних удари “Іскандерами-М”. Ще один звук «прильоту» – вибух побутового газу. Через удар загинула 91-річна жінка. Станом на 18:21 постраждали 62 людини.

Читайте також: Понад 50 домів пошкодила РФ внаслідок ранкової ракетної атаки – мерія

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 19:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові станом на 19:45 без тепла залишилися 2 житлових будинки, які постраждали внаслідок ракетної атаки РФ вранці 2 січня.".