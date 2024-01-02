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Дані поліції: 4 влучання – у Шевченківському районі Харкова

Події 08:45   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Дані поліції: 4 влучання – у Шевченківському районі Харкова

Армія РФ зранку завдала по Шевченківському району Харкова 4 удари.

Як повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, РФ вдарила по місцях, де немає військових об’єктів.

«Загроза обстрілів міста залишається.  Перебувайте в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги. Не знімайте і не викладайте в соцмережах відео та фото місць влучань снарядів. Не допомагайте ворогу коригувати обстріли», – зазначили в облуправлінні Нацполіції.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, станом на 08:12 відомо про 6 постраждалих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 08:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ зранку завдала по Шевченківському району Харкова 4 удари.".