Дані поліції: 4 влучання – у Шевченківському районі Харкова
Армія РФ зранку завдала по Шевченківському району Харкова 4 удари.
Як повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, РФ вдарила по місцях, де немає військових об’єктів.
«Загроза обстрілів міста залишається. Перебувайте в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги. Не знімайте і не викладайте в соцмережах відео та фото місць влучань снарядів. Не допомагайте ворогу коригувати обстріли», – зазначили в облуправлінні Нацполіції.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, станом на 08:12 відомо про 6 постраждалих.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: поліція, пострадали, район, удары, Харків, Шевченковский;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дані поліції: 4 влучання – у Шевченківському районі Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 08:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ зранку завдала по Шевченківському району Харкова 4 удари.".