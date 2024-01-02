РФ вдарила по центру Харкова: є постраждалі – Синєгубов
Росіяни завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Зокрема по центральній частині міста.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі. Виникли пожежі.
«Станом на цю хвилину медики надають допомогу шести постраждалим», – зазначив голова ХОВА.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 08:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Зокрема по центральній частині міста.".