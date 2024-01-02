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У Харкові «прильоти» в районах житлової забудови, є пожежа – Терехов

Суспільство 08:09   02.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові «прильоти» в районах житлової забудови, є пожежа – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «прильоти» у Харкові.

«Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється», – зазначив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 08:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «прильоти» у Харкові.".