У Харкові «прильоти» в районах житлової забудови, є пожежа – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «прильоти» у Харкові.

«Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється», – зазначив мер.