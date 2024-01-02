В Харькове «прилеты» в районах жилой застройки, есть пожар – Терехов
Фото: скриншот
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Харькове.
«Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется», — отметил мэр.
Читайте также: «Харьков под массированным ракетным ударом» — Терехов о взрывах
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: пожары, прилеты, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове «прилеты» в районах жилой застройки, есть пожар – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 08:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Харькове.".