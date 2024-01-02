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В Харькове «прилеты» в районах жилой застройки, есть пожар – Терехов

Общество 08:09   02.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове «прилеты» в районах жилой застройки, есть пожар – Терехов Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Харькове.

«Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется», — отметил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 08:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Харькове.".