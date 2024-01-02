В Харькове «прилеты» в районах жилой застройки, есть пожар – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Харькове.

«Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется», — отметил мэр.