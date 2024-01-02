РФ ударила по центру Харькова: есть пострадавшие – Синегубов
Россияне нанесли по Харькову по меньшей мере 4 удара. В частности, по центральной части города.
Об этом сообщает глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, в результате ударов повреждены многоэтажки, автомобили. Возникли пожары.
«По состоянию на эту минуту медики оказывают помощь шести пострадавшим», – отметил глава ХОВА.
Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: пострадали, прилеты, синєгубов, удары, Харьков., хова;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 08:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли по Харькову по меньшей мере 4 удара. В частности, по центральной части города.".