Поліція: про нові подробиці ракетної атаки на Харків й мету РФ (фото, відео)
Правоохоронці попередньо встановили, що вранці 2 січня по Харкову РФ завдала три ракетних удари. Ще один звук «прильоту» – вибух побутового газу.
«Три локації в центрі міста: одна там, де ми знаходимося, друга – в районі спуску Пасіонарії, на щастя, ракета влучила не в будинок житловий, а біля будинку. І одна локація в центрі – промисловий об’єкт. Фахівці ВТУ виявили фрагменти ракети Іскандер-М», – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Він також припустив, яку мету переслідували росіяни цією ракетною атакою.
«Ми доходимо до думки, що завдано удар з метою знищення мирного населення, примушення харків’ян виїхати з міста. І примушення харків’ян здатися. Такого не буде в жодному разі. Ми переживемо цей біль і відповімо», – підкреслив Тимошко.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала ударів по Шевченківському району міста. Через удар загинула 91-річна жінка. Станом на 14:21 постраждали 52 особи, з них 6 – діти. За даними міськради на 11:00, постраждав 41 будинок.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, искандер, поліція, ракетная, рф, тимошко, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поліція: про нові подробиці ракетної атаки на Харків й мету РФ (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці попередньо встановили, що вранці 2 січня по Харкову РФ завдала три ракетних удари. Ще один звук «прильоту» – вибух побутового газу.".