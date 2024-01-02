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Поліція: про нові подробиці ракетної атаки на Харків й мету РФ (фото, відео)

Події 15:24   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Поліція: про нові подробиці ракетної атаки на Харків й мету РФ (фото, відео) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці попередньо встановили, що вранці 2 січня по Харкову РФ завдала три ракетних удари. Ще один звук «прильоту» – вибух побутового газу.

«Три локації в центрі міста: одна там, де ми знаходимося, друга – в районі спуску Пасіонарії, на щастя, ракета влучила не в будинок житловий, а біля будинку. І одна локація в центрі – промисловий об’єкт. Фахівці ВТУ виявили фрагменти ракети Іскандер-М», – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він також припустив, яку мету переслідували росіяни цією ракетною атакою.

«Ми доходимо до думки, що завдано удар з метою знищення мирного населення, примушення харків’ян виїхати з міста. І примушення харків’ян здатися. Такого не буде в жодному разі. Ми переживемо цей біль і відповімо», – підкреслив Тимошко.

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Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала ударів по Шевченківському району міста. Через удар загинула 91-річна жінка. Станом на 14:21 постраждали 52 особи, з них 6 – діти. За даними міськради на 11:00, постраждав 41 будинок.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці попередньо встановили, що вранці 2 січня по Харкову РФ завдала три ракетних удари. Ще один звук «прильоту» – вибух побутового газу.".