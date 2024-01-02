Новые подробности ракетной атаки на Харьков — полиция (фото, видео)
Правоохранители предварительно установили, что утром 2 января по Харькову РФ нанесла три ракетных удара. Еще один звук «прилета» – взрыв бытового газа.
«Три локации в центре города: одна там, где мы находимся, вторая – в районе спуска Пассионарии, к счастью, ракета попала не в жилой дом, а возле дома. И одна локация в центре – промышленный объект. Специалисты ВТУ обнаружили фрагменты ракеты Искандер-М», – сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Он также предположил, какие цели преследовали россияне этой ракетной атакой.
«Мы приходим к мнению, что нанесен удар с целью уничтожения мирного населения, принуждение харьковчан уехать из города. И принуждение харьковчан сдаться. Такого не будет ни в коем случае. Мы переживем эту боль и ответим», – подчеркнул Тимошко.
Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Из-за удара погибла 91-летняя женщина. По состоянию на 14:21 пострадали 52 человека, из них 6 — дети. По данным горсовета на 11:00, пострадал 41 дом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, искандер, полиция, ракетная, рф, тимошко, удар, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители предварительно установили, что утром 2 января по Харькову РФ нанесла три ракетных удара. Еще один звук «прилета» – взрыв бытового газа.".