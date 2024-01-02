Главные новости Харькова 2.01: ВС ВСУ предупреждают об опасности, атаки РФ
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:10
На Харьковщине ВСУ отбили 7 вражеских атак
Россияне пытались прорвать оборону вблизи Синьковки и восточнее села Петропавловка на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Авиационным ударам врага подверглись Петропавловка, Кучеровка и Чернещина.
Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
06:42
В ВС ВСУ предупредили об угрозе для Харькова
В 06:28 в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики для Харькова.
Быть в укрытиях призвал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
06:38
Вечером 1 января на Харьковщину залетали вражеские дроны
Воздушная тревога в Харьковской области объявлялась в 21:51. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе ударных БпЛА. Около 22 часов вражеские ударные беспилотники заметили в области.
«Ударные БПЛА находятся в южной части Харьковской области (Первомайский район). Курс – западный/северо-западный», – говорилось в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В мониторинговых каналах в 23:37 отмечалось, что угрозы городу нет. Вражеские БПЛА держали курс на Полтавскую область. Отбой раздался в 01:31.
Снова тревогу в Харьковской области и большинстве регионов объявили в 05:52.
«Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС», – сообщили в ВС ВСУ.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: ВС, ВСУ, новости, Объектив, отбой, ракети, тревога, угроза, Харьков, хроника;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 07:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".