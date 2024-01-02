Главные новости Харькова 2.01: ВС ВСУ предупреждают об опасности, атаки РФ

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:10

На Харьковщине ВСУ отбили 7 вражеских атак

Россияне пытались прорвать оборону вблизи Синьковки и восточнее села Петропавловка на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Авиационным ударам врага подверглись Петропавловка, Кучеровка и Чернещина.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

06:42

В ВС ВСУ предупредили об угрозе для Харькова

В 06:28 в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики для Харькова.

Быть в укрытиях призвал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

06:38

Вечером 1 января на Харьковщину залетали вражеские дроны

Воздушная тревога в Харьковской области объявлялась в 21:51. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе ударных БпЛА. Около 22 часов вражеские ударные беспилотники заметили в области.

«Ударные БПЛА находятся в южной части Харьковской области (Первомайский район). Курс – западный/северо-западный», – говорилось в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В мониторинговых каналах в 23:37 отмечалось, что угрозы городу нет. Вражеские БПЛА держали курс на Полтавскую область. Отбой раздался в 01:31.

Снова тревогу в Харьковской области и большинстве регионов объявили в 05:52.

«Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС», – сообщили в ВС ВСУ.