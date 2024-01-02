Из-за ракетной атаки на Харьков пострадали 50 человек, из них 6 – дети (видео)

По состоянию на 13:53 количество пострадавших в результате ракетных ударов РФ по центру Харькова утром 2 января составляет 50 человек. Из них 6 – это дети.

Такие данные привели в ГСЧС Украины.

«Спасатели проводят доразведку и проверку жилых помещений», — отметили в ГСЧС.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Из-за удара погибла 91-летняя женщина. По данным горсовета на 11:00, пострадал 41 дом.