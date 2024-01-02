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Из-за ракетной атаки на Харьков пострадали 50 человек, из них 6 – дети (видео)

Общество 14:05   02.01.2024
Виктория Яковенко
Из-за ракетной атаки на Харьков пострадали 50 человек, из них 6 – дети (видео)

По состоянию на 13:53 количество пострадавших в результате ракетных ударов РФ по центру Харькова утром 2 января составляет 50 человек. Из них 6 – это дети.

Такие данные привели в ГСЧС Украины.

«Спасатели проводят доразведку и проверку жилых помещений», — отметили в ГСЧС.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Из-за удара погибла 91-летняя женщина. По данным горсовета на 11:00, пострадал 41 дом.

Читайте также: Какими ракетами била РФ по центру Харькова: данные полиции

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 14:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 13:53 количество пострадавших в результате ракетных ударов РФ по центру Харькова утром 2 января составляет 50 человек. Из них 6 – это дети.".