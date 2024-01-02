Какими ракетами била РФ по центру Харькова: данные полиции

Следователи предварительно установили, каким типом ракет армия РФ нанесла удары по центру Харькова утром 2 января.

«Искандер-М – судя по обломкам, два попадания в центре города были именно этой ракетой. Последствия одного из таких ударов – воронка, глубиной шесть метров. А также повреждение складских построек. Еще одно попадание, по предварительным выводам взрывотехников и криминалистов, – ракета «Кинжал». Именно она попала в проезжую часть возле жилых домов и админздания. Там осталась воронка, глубиной в три метра и семь с половиной метров в диаметре», — отметил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области также сообщил, что правоохранители берут под круглосуточную охрану все дома, админздания, пострадавшие в результате удара РФ. Охрана будет производиться и в ночное время.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Из-за удара погибла 91-летняя женщина. По состоянию на 12:43 известно о 47 раненых. Среди пострадавших — 5 детей. По данным горсовета на 11:00, пострадал 41 дом.