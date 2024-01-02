Якими ракетами била РФ по центру Харкова: дані поліції
Слідчі попередньо встановили, яким типом ракет армія РФ завдала ударів по центру Харкова вранці 2 січня.
«Іскандер-М – судячи з уламків, два влучання в центрі міста були саме цією ракетою. Наслідки одного з таких ударів – вирва, глибиною шість метрів. А також пошкодження складських будівель. Ще одне ураження, за попередніми висновками вибухотехніків та криміналістів, – ракета «Кинджал». Саме вона поцілила в проїжджу частину біля житлових будинків та адмінбудівлі. Там лишилася воронка, глибиною три метри та сім з половиною метрів у діаметрі», – зазначив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області також повідомив, що правоохоронці беруть під цілодобову охорону всі будинки, адмінбудівлі, які постраждали внаслідок удару РФ. Охорона здійснюватиметься і в нічний час.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала удари по Шевченківському району міста. Внаслідок удару загинула 91-річна жінка. Станом на 11:34 відомо про 47 поранених. Серед постраждалих – 5 дітей. За даними Харківської міськради станом на 11:00, постраждав 41 будинок.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Болвінов, искандер, Кинжал, поліція, ракети, Харків, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 13:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі попередньо встановили, яким типом ракет армія РФ завдала ударів по центру Харкова вранці 2 січня.".