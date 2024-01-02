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Через ракетну атаку на Харків постраждали 50 людей, з них 6 – діти (відео)

Суспільство 14:05   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Через ракетну атаку на Харків постраждали 50 людей, з них 6 – діти (відео)

Станом на 13:53 кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ по центру Харкова вранці 2 січня становить 50 людей. З них 6 – це діти.

Такі дані навели у ДСНС України.

«Рятувальники проводять дорозвідку та перевірку житлових приміщень», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала ударів по Шевченківському району міста. Внаслідок удару загинула 91-річна жінка. За даними Харківської міськради станом на 11:00, постраждав 41 будинок.

Читайте також: Якими ракетами била РФ по центру Харкова: дані поліції

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 14:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 13:53 кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ по центру Харкова вранці 2 січня становить 50 людей. З них 6 – це діти.".