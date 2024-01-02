Через ракетну атаку на Харків постраждали 50 людей, з них 6 – діти (відео)

Станом на 13:53 кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ по центру Харкова вранці 2 січня становить 50 людей. З них 6 – це діти.

Такі дані навели у ДСНС України.

«Рятувальники проводять дорозвідку та перевірку житлових приміщень», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала ударів по Шевченківському району міста. Внаслідок удару загинула 91-річна жінка. За даними Харківської міськради станом на 11:00, постраждав 41 будинок.