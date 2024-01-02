Ракетная атака на Харьков: Синегубов рассказал о состоянии пострадавших детей
По состоянию на 16:05 в медучреждениях Харькова находятся 27 пострадавших, из них 6 – это дети.
«Сейчас 4 госпитализированных детей в легком состоянии, еще один ребенок находится на амбулаторном лечении. Двое взрослых – в крайне тяжелом состоянии. Всем пациентам медики оказывают необходимую помощь», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он также подчеркнул: установлено, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова ракетами «Искандер-М».
Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Правоохранители предварительно установили, что РФ нанесла три ракетных удара. Еще один звук «прилета» – взрыв бытового газа. Из-за ударов погибла 91-летняя женщина. По состоянию на 15:48 пострадали 53 человека, из них 6 — дети. По данным горсовета на 11:00, пострадал 41 дом.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 16:05 в медучреждениях Харькова находятся 27 пострадавших, из них 6 – это дети.".