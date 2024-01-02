Ракетна атака на Харків: Синєгубов розповів про стан постраждалих дітей
Станом на 16:05 у медзакладах Харкова перебуває 27 постраждалих, з них 6 – це діти.
«Наразі 4 госпіталізованих дітей у легкому стані, ще одна дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Двоє дорослих – у вкрай важкому стані. Всім пацієнтам медики надають необхідну допомогу», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він також підкреслив: встановлено, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова ракетами Іскандер-М.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала ударів по Шевченківському району міста. Правоохоронці попередньо встановили, що РФ завдала три ракетних удари. Ще один звук «прильоту» – вибух побутового газу. Через удар загинула 91-річна жінка. Станом на 15:48 постраждали 53 особи, з них 6 – діти. За даними міськради на 11:00, постраждав 41 будинок.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, діти, ракетная, синєгубов, удары, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракетна атака на Харків: Синєгубов розповів про стан постраждалих дітей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16:05 у медзакладах Харкова перебуває 27 постраждалих, з них 6 – це діти.".