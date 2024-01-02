Ракетна атака на Харків: Синєгубов розповів про стан постраждалих дітей

Станом на 16:05 у медзакладах Харкова перебуває 27 постраждалих, з них 6 – це діти.

«Наразі 4 госпіталізованих дітей у легкому стані, ще одна дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Двоє дорослих – у вкрай важкому стані. Всім пацієнтам медики надають необхідну допомогу», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він також підкреслив: встановлено, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова ракетами Іскандер-М.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала ударів по Шевченківському району міста. Правоохоронці попередньо встановили, що РФ завдала три ракетних удари. Ще один звук «прильоту» – вибух побутового газу. Через удар загинула 91-річна жінка. Станом на 15:48 постраждали 53 особи, з них 6 – діти. За даними міськради на 11:00, постраждав 41 будинок.