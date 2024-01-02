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В Харьковской области ВСУ отбили 7 вражеских атак — Генштаб

Общество 07:05   02.01.2024
Виктория Яковенко
В Харьковской области ВСУ отбили 7 вражеских атак — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

7 атак россиян отбили украинские защитники вблизи Синьковки и восточнее села Петропавловка на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Авиационным ударам врага подверглись Петропавловка, Кучеровка и Чернещина.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей, добавили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 атак россиян отбили украинские защитники вблизи Синьковки и восточнее села Петропавловка на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".