В Харьковской области ВСУ отбили 7 вражеских атак — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
7 атак россиян отбили украинские защитники вблизи Синьковки и восточнее села Петропавловка на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Авиационным ударам врага подверглись Петропавловка, Кучеровка и Чернещина.
Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей, добавили в Генштабе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудары, атаки, ВСУ, генштаб, Купянское, направление, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 07:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 атак россиян отбили украинские защитники вблизи Синьковки и восточнее села Петропавловка на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".