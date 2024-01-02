В Харьковской области ВСУ отбили 7 вражеских атак — Генштаб

7 атак россиян отбили украинские защитники вблизи Синьковки и восточнее села Петропавловка на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Авиационным ударам врага подверглись Петропавловка, Кучеровка и Чернещина.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей, добавили в Генштабе.