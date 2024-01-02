У Харківській області ЗСУ відбили 7 ворожих атак – Генштаб

7 атак росіян відбили українські захисники поблизу Синьківки та східніше села Петропавлівка на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Авіаційних ударів ворога зазнали Петропавлівка, Кучерівка та Чернещина.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей, додали у Генштабі.