У Харківській області ЗСУ відбили 7 ворожих атак – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
7 атак росіян відбили українські захисники поблизу Синьківки та східніше села Петропавлівка на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
Авіаційних ударів ворога зазнали Петропавлівка, Кучерівка та Чернещина.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей, додали у Генштабі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиаудары, атаки, генштаб, ЗСУ, Купянское, направлення, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 07:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 атак росіян відбили українські захисники поблизу Синьківки та східніше села Петропавлівка на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".