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У Харківській області ЗСУ відбили 7 ворожих атак – Генштаб

Суспільство 07:05   02.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харківській області ЗСУ відбили 7 ворожих атак – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

7 атак росіян відбили українські захисники поблизу Синьківки та східніше села Петропавлівка на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Авіаційних ударів ворога зазнали Петропавлівка, Кучерівка та Чернещина.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей, додали у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 атак росіян відбили українські захисники поблизу Синьківки та східніше села Петропавлівка на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".