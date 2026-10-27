Где шли бои на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб

Девять раз оккупанты пытались прорваться на Харьковщине в течение минувших суток, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз около Охримовки, Шабельного и Чугуновки.

На Купянском – СОУ отбили три штурма ВС РФ около Радьковки.

«За прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и 72 авиационных удара, во время которых сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9679 дронов-камикадзе и совершили 2518 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 12 с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

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