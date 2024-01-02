«Тревог в Харькове значительно больше стало» — Терехов о состоянии укрытий
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, какие условия создали для жителей города в укрытиях.
«Воздушных тревог значительно больше стало. Есть у нас подготовленные укрытия, они открыты, чтобы люди в любое время могли прийти туда и находиться в укрытиях. Это самые простые укрытия, которые есть в жилых домах, «пункти незламності». Есть все, чтобы люди могли в нормальных условиях подождать, когда пройдет воздушная тревога. Мы очень серьезно относились к тому, чтобы подготовить укрытия, и очень многое сделали. Это и электроснабжение, это и питьевая вода, и огнетушители, и места, где люди могут посидеть. Сегодня значительно возросло количество таких укрытий, потому что мы понимаем, что это безопасность людей», – отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, какие условия создали для жителей города в укрытиях.".