«Тривог у Харкові значно більше стало» – Терехов про стан укриттів у місті
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, які умови створили для жителів міста в укриттях.
«Повітряних тривог значно більше стало. Є в нас підготовлені укриття, вони відчинені, щоб люди у будь-який час могли прийти туди і перебувати в укриттях. Це найпростіші укриття, які є в житлових будинках, «пункти незламності». Є все, щоб люди могли в нормальних умовах зачекати, коли пройде повітряна тривога. Ми дуже серйозно ставилися до того, щоб підготувати укриття, і дуже багато зробили. Це і електропостачання, це і питна вода, і вогнегасники, і місця, де люди можуть посидіти. Сьогодні значно зросла кількість таких укриттів, бо ми розуміємо, що це безпека людей», – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 13:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, які умови створили для жителів міста в укриттях.".