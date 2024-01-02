«Тривог у Харкові значно більше стало» – Терехов про стан укриттів у місті

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, які умови створили для жителів міста в укриттях.

«Повітряних тривог значно більше стало. Є в нас підготовлені укриття, вони відчинені, щоб люди у будь-який час могли прийти туди і перебувати в укриттях. Це найпростіші укриття, які є в житлових будинках, «пункти незламності». Є все, щоб люди могли в нормальних умовах зачекати, коли пройде повітряна тривога. Ми дуже серйозно ставилися до того, щоб підготувати укриття, і дуже багато зробили. Це і електропостачання, це і питна вода, і вогнегасники, і місця, де люди можуть посидіти. Сьогодні значно зросла кількість таких укриттів, бо ми розуміємо, що це безпека людей», – зазначив мер.

Читайте також: Терехов розповів про ситуацію в Харкові після ракетної атаки РФ