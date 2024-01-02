Live
  • Вт 02.01.2024
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 38.01
  • EUR 42.01

«Тривог у Харкові значно більше стало» – Терехов про стан укриттів у місті

Суспільство 13:06   02.01.2024
Вікторія Яковенко
«Тривог у Харкові значно більше стало» – Терехов про стан укриттів у місті

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, які умови створили для жителів міста в укриттях.

«Повітряних тривог значно більше стало. Є в нас підготовлені укриття, вони відчинені, щоб люди у будь-який час могли прийти туди і перебувати в укриттях. Це найпростіші укриття, які є в житлових будинках, «пункти незламності». Є все, щоб люди могли в нормальних умовах зачекати, коли пройде повітряна тривога. Ми дуже серйозно ставилися до того, щоб підготувати укриття, і дуже багато зробили. Це і електропостачання, це і питна вода, і вогнегасники, і місця, де люди можуть посидіти. Сьогодні значно зросла кількість таких укриттів, бо ми розуміємо, що це безпека людей», – зазначив мер.

Читайте також: Терехов розповів про ситуацію в Харкові після ракетної атаки РФ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 2.01: удар по центру, загинула жінка, постраждали діти
Головні новини Харкова 2.01: удар по центру, загинула жінка, постраждали діти
02.01.2024, 13:17
«Тривог у Харкові значно більше стало» – Терехов про стан укриттів у місті
«Тривог у Харкові значно більше стало» – Терехов про стан укриттів у місті
02.01.2024, 13:06
Терехов розповів про ситуацію в Харкові після ракетної атаки РФ
Терехов розповів про ситуацію в Харкові після ракетної атаки РФ
02.01.2024, 12:53
Що накоїла РФ у Шевченківському районі Харкова (відео з дрону)
Що накоїла РФ у Шевченківському районі Харкова (відео з дрону)
02.01.2024, 12:24
Ракетна атака на Харків: пошкоджені понад 30 будинків
Ракетна атака на Харків: пошкоджені понад 30 будинків
02.01.2024, 11:59
Терехов опублікував тривожне привітання з Новим роком
Терехов опублікував тривожне привітання з Новим роком
31.12.2023, 17:00

Новини за темою:

12:53
Терехов розповів про ситуацію в Харкові після ракетної атаки РФ
06:07
Атака російських БпЛА на Харків: Терехов повідомив подробиці (фото, відео)
12:00
Терехов розповів, як у Харкові святкуватимуть Новий рік (відео)
18:23
Харків – прикордонне місто, сьогодні нам не до політики – Терехов
17:13
Терехов пояснив, чому мерія Харкова нічого не купує військовим

Ви читали новину: ««Тривог у Харкові значно більше стало» – Терехов про стан укриттів у місті»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 13:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, які умови створили для жителів міста в укриттях.".