Терехов розповів про ситуацію в Харкові після ракетної атаки РФ

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, скільки будинків залишилися у Харкові без тепла, газу та води внаслідок ударів РФ вранці 2 січня.

«Був дуже потужний вибух газу, бо одна з ракет, яка прилетіла до Харкова розтрощила магістральний газопровід. Був виток газу. Наразі все це локалізовано, що стосується теплопостачання у нас відключені 6 будинків, працюють наші комунальні підприємства. Ми розуміємо і очікуємо зниження температури вночі, тому нам дуже важливо, щоб у постраждалих будинках запустити теплопостачання. Також два будинки без водопостачання, але ми розраховуємо, що до вечора буде відновлене водопостачання. По газопостачанню є певні труднощі, бо дуже багато руйнацій. Працює газова служба над відновленням», – сказав мер в етері нацмарафону.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала удари по Шевченківському району міста. Внаслідок удару загинула 91-річна жінка. Станом на 11:34 відомо про 47 поранених. Серед постраждалих – 5 дітей. За даними Харківської міськради станом на 11:00, постраждав 41 будинок.