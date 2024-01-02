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Терехов розповів про ситуацію в Харкові після ракетної атаки РФ

Суспільство 12:53   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Терехов розповів про ситуацію в Харкові після ракетної атаки РФ Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, скільки будинків залишилися у Харкові без тепла, газу та води внаслідок ударів РФ вранці 2 січня.

«Був дуже потужний вибух газу, бо одна з ракет, яка прилетіла до Харкова розтрощила магістральний газопровід. Був виток газу. Наразі все це локалізовано, що стосується теплопостачання у нас відключені 6 будинків, працюють наші комунальні підприємства. Ми розуміємо і очікуємо зниження температури вночі, тому нам дуже важливо, щоб у постраждалих будинках запустити теплопостачання. Також два будинки без водопостачання, але ми розраховуємо, що до вечора буде відновлене водопостачання. По газопостачанню є певні труднощі, бо дуже багато руйнацій. Працює газова служба над відновленням», – сказав мер в етері нацмарафону.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала удари по Шевченківському району міста. Внаслідок удару загинула 91-річна жінка. Станом на 11:34 відомо про 47 поранених. Серед постраждалих – 5 дітей. За даними Харківської міськради станом на 11:00, постраждав 41 будинок.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 12:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, скільки будинків залишилися у Харкові без тепла, газу та води внаслідок ударів РФ вранці 2 січня.".