Терехов рассказал о ситуации в Харькове после ракетной атаки РФ
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, сколько домов осталось в Харькове без тепла, газа и воды в результате ударов РФ утром 2 января.
«Был очень мощный взрыв газа, потому что одна из ракет, которая прилетела в Харьков, разгромила магистральный газопровод. Была утечка газа. Сейчас все это локализовано. Что касается теплоснабжения у нас отключены 6 домов, работают наши коммунальные предприятия. Мы понимаем и ожидаем понижения температуры ночью, поэтому нам очень важно, чтобы в пострадавших домах запустить теплоснабжение. Также два дома без водоснабжения, но мы рассчитываем, что к вечеру будет возобновлено водоснабжение. По газоснабжению есть определенные трудности, потому что очень много разрушений. Работает газовая служба над восстановлением», – сказал мэр в эфире нацмарафона.
Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Из-за удара погибла 91-летняя женщина. По состоянию на 12:43 известно о 47 раненых. Среди пострадавших — 5 детей. По данным горсовета на 11:00, пострадал 41 дом.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, сколько домов осталось в Харькове без тепла, газа и воды в результате ударов РФ утром 2 января.".