РФ ударила по Харькову С-300, повреждено образовательное учреждения – ХОВА
По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, вечером 2 января армия РФ ударила по Харькову ракетами С-300.
«По состоянию на сейчас – без пострадавших. Есть повреждение образовательного учреждения. Информация обновляется», – сообщил Синегубов.
Напомним, около 22:30 в Харькове прозвучали по меньшей мере три взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне снова ударили рядом с жилым домом в городе. Выявлены повреждения гражданской инфраструктуры, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: образовательное, С-300, синєгубов, удар, учреждение, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 23:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, вечером 2 января армия РФ ударила по Харькову ракетами С-300.".