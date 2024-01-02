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РФ ударила по Харькову С-300, повреждено образовательное учреждения – ХОВА

Общество 23:36   02.01.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по Харькову С-300, повреждено образовательное учреждения – ХОВА

По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, вечером 2 января армия РФ ударила по Харькову ракетами С-300.

«По состоянию на сейчас – без пострадавших. Есть повреждение образовательного учреждения. Информация обновляется», – сообщил Синегубов.

Напомним, около 22:30 в Харькове прозвучали по меньшей мере три взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне снова ударили рядом с жилым домом в городе. Выявлены повреждения гражданской инфраструктуры, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 23:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, вечером 2 января армия РФ ударила по Харькову ракетами С-300.".