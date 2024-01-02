РФ ударила по Харькову С-300, повреждено образовательное учреждения – ХОВА

По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, вечером 2 января армия РФ ударила по Харькову ракетами С-300.

«По состоянию на сейчас – без пострадавших. Есть повреждение образовательного учреждения. Информация обновляется», – сообщил Синегубов.

Напомним, около 22:30 в Харькове прозвучали по меньшей мере три взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне снова ударили рядом с жилым домом в городе. Выявлены повреждения гражданской инфраструктуры, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.