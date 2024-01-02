Взрывы в Харькове: подробности от Синегубова
По состоянию на 23:07 информации о пострадавших в результате взрывов, которые раздались вечером 2 января в Харькове, нет.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Очередной обстрел Харькова российскими оккупантами. Выявлены повреждения гражданской инфраструктуры. Службы продолжают обследование», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 23:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 23:07 информации о пострадавших в результате взрывов, которые раздались вечером 2 января в Харькове, нет.".