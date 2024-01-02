Взрывы в Харькове: подробности от Синегубова

По состоянию на 23:07 информации о пострадавших в результате взрывов, которые раздались вечером 2 января в Харькове, нет.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Очередной обстрел Харькова российскими оккупантами. Выявлены повреждения гражданской инфраструктуры. Службы продолжают обследование», — отметил глава ХОВА.