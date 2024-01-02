Вибухи у Харкові: подробиці від Синєгубова

Станом на 23:07 інформації щодо постраждалих внаслідок вибухів, які лунали ввечері 2 січня у Харкові, немає.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Черговий обстріл Харкова російськими окупантами. Виявлені пошкодження цивільної інфраструктури. Служби продовжують обстеження», – зазначив голова ХОВА.