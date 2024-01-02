Вибухи у Харкові: подробиці від Синєгубова
Станом на 23:07 інформації щодо постраждалих внаслідок вибухів, які лунали ввечері 2 січня у Харкові, немає.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Черговий обстріл Харкова російськими окупантами. Виявлені пошкодження цивільної інфраструктури. Служби продовжують обстеження», – зазначив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 23:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 23:07 інформації щодо постраждалих внаслідок вибухів, які лунали ввечері 2 січня у Харкові, немає.".