Live
  • Ср 03.01.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 38.01
  • EUR 42.01

Вибухи у Харкові: подробиці від Синєгубова

Суспільство 23:16   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи у Харкові: подробиці від Синєгубова

Станом на 23:07 інформації щодо постраждалих внаслідок вибухів, які лунали ввечері 2 січня у Харкові, немає.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Черговий обстріл Харкова російськими окупантами. Виявлені пошкодження цивільної інфраструктури. Служби продовжують обстеження», – зазначив голова ХОВА.

Читайте також: У Харкові чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 2.01: удар по центру, загинула жінка, знову вибухи
Головні новини Харкова 2.01: удар по центру, загинула жінка, знову вибухи
02.01.2024, 23:40
РФ вдарила по Харкову С-300, є пошкодження освітньої установи – ХОВА
РФ вдарила по Харкову С-300, є пошкодження освітньої установи – ХОВА
02.01.2024, 23:36
У Харкові знову «прильот» поруч із житловим будинком – Терехов про вибухи
У Харкові знову «прильот» поруч із житловим будинком – Терехов про вибухи
02.01.2024, 23:08
Вибухи у Харкові: подробиці від Синєгубова
Вибухи у Харкові: подробиці від Синєгубова
02.01.2024, 23:16
«У Харкові чутно вибухи» – Терехов
«У Харкові чутно вибухи» – Терехов
02.01.2024, 22:38
У Харкові чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
У Харкові чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
02.01.2024, 22:43

Новини за темою:

23:08
У Харкові знову «прильот» поруч із житловим будинком – Терехов про вибухи
22:43
У Харкові чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
07:48
«Харків під масованим ракетним ударом» – Терехов про вибухи
01:46
ППО відпрацювала по дронах: у Харкові – влучання в будинки та пожежі
01:29
Атака “шахедів”: Терехов повідомляє про кілька “прильотів” по Харкову

Ви читали новину: «Вибухи у Харкові: подробиці від Синєгубова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 23:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 23:07 інформації щодо постраждалих внаслідок вибухів, які лунали ввечері 2 січня у Харкові, немає.".