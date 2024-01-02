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У Харкові чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Суспільство 22:43   02.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Увечері 2 січня у Харкові було чутно щонайменше три вибухи.

Вони пролунали близько 22:30. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав залишатися в укриттях.

Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник також закликає не покидати укриття.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Харкові чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 22:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 2 січня у Харкові було чутно щонайменше три вибухи.".