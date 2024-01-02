У Харкові чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Увечері 2 січня у Харкові було чутно щонайменше три вибухи.

Вони пролунали близько 22:30. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав залишатися в укриттях.

Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник також закликає не покидати укриття.