У Харкові чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
Увечері 2 січня у Харкові було чутно щонайменше три вибухи.
Вони пролунали близько 22:30. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав залишатися в укриттях.
Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник також закликає не покидати укриття.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, Мельник, синєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 22:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 2 січня у Харкові було чутно щонайменше три вибухи.".