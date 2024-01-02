В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
Фото: Вадим Беликов
Вечером 2 января в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва.
Они прозвучали около 22:30. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал оставаться в укрытиях.
Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник также призывает не покидать укрытия.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, синєгубов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 22:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 2 января в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва.".