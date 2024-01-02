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В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Общество 22:43   02.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары Фото: Вадим Беликов

Вечером 2 января в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва.

Они прозвучали около 22:30. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал оставаться в укрытиях.

Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник также призывает не покидать укрытия.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 22:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 2 января в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва.".