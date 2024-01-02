В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Вечером 2 января в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва.

Они прозвучали около 22:30. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал оставаться в укрытиях.

Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник также призывает не покидать укрытия.