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«В Харькове слышны взрывы» — Терехов

Общество 22:38   02.01.2024
Виктория Яковенко
«В Харькове слышны взрывы» — Терехов

Первый взрыв прогремел в Харькове около 22:30.

Воздушная тревога была объявлена после взрыва в 22:34. В ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город слышит взрывы.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 22:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый взрыв прогремел в Харькове около 22:30.".