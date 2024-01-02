«В Харькове слышны взрывы» — Терехов

Первый взрыв прогремел в Харькове около 22:30.

Воздушная тревога была объявлена после взрыва в 22:34. В ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город слышит взрывы.