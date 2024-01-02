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«У Харкові чутно вибухи» – Терехов

Суспільство 22:38   02.01.2024
Вікторія Яковенко
«У Харкові чутно вибухи» – Терехов

Перший вибух пролунав у Харкові близько 22:30.

Повітряну тривогу оголосили після вибуху о 22:34. У ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто чує вибухи.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 22:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший вибух пролунав у Харкові близько 22:30.".