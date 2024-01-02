«У Харкові чутно вибухи» – Терехов

Перший вибух пролунав у Харкові близько 22:30.

Повітряну тривогу оголосили після вибуху о 22:34. У ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто чує вибухи.