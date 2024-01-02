РФ вдарила по Харкову С-300, є пошкодження освітньої установи – ХОВА

За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ввечері 2 січня армія РФ вдарила по Харкову ракетами С-300.

«Станом на зараз – без постраждалих. Є пошкодження освітньої установи. Інформація оновлюється», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, близько 22:30 у Харкові пролунали щонайменше три вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову вдарили поряд із житловим будинком у місті. Виявлено ушкодження цивільної інфраструктури, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.