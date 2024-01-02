РФ вдарила по Харкову С-300, є пошкодження освітньої установи – ХОВА
За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ввечері 2 січня армія РФ вдарила по Харкову ракетами С-300.
«Станом на зараз – без постраждалих. Є пошкодження освітньої установи. Інформація оновлюється», – повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, близько 22:30 у Харкові пролунали щонайменше три вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову вдарили поряд із житловим будинком у місті. Виявлено ушкодження цивільної інфраструктури, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: образовательное, С-300, синєгубов, удар, учреждение, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 23:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ввечері 2 січня армія РФ вдарила по Харкову ракетами С-300.".