Терехов обратился к жителям Шевченковского района, чье жилье разрушила РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, куда обращаться жителям Шевченковского района, у которых в результате ракетной атаки РФ 2 января пострадало жилье.

«Если вы остались без жилья или ваше жилье частично разрушено, если вам нужна помощь во временном проживании или в вещах первой необходимости, можете обратиться по телефонам: (057) 760-72-41, (057) 725-29-93. График работы приемной: понедельник-пятница, с 8:30 до 17:00», — отметил мэр.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Два попадания по центру были ракетами «Искандер-М», сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Другое попадание было «Кинжалом» — это предварительно установили взрывотехники и криминалисты. Из-за удара погибла 91-летняя женщина. По состоянию на 14:21 пострадали 52 человека, из них 6 — дети. По данным горсовета на 11:00, пострадал 41 дом.