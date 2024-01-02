Терехов обратился к жителям Шевченковского района, чье жилье разрушила РФ
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, куда обращаться жителям Шевченковского района, у которых в результате ракетной атаки РФ 2 января пострадало жилье.
«Если вы остались без жилья или ваше жилье частично разрушено, если вам нужна помощь во временном проживании или в вещах первой необходимости, можете обратиться по телефонам: (057) 760-72-41, (057) 725-29-93. График работы приемной: понедельник-пятница, с 8:30 до 17:00», — отметил мэр.
Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Два попадания по центру были ракетами «Искандер-М», сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Другое попадание было «Кинжалом» — это предварительно установили взрывотехники и криминалисты. Из-за удара погибла 91-летняя женщина. По состоянию на 14:21 пострадали 52 человека, из них 6 — дети. По данным горсовета на 11:00, пострадал 41 дом.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, жилье, мэр, разрушила, ракетная, рф, терехов;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, куда обращаться жителям Шевченковского района, у которых в результате ракетной атаки РФ 2 января пострадало жилье.".