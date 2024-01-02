Терехов звернувся до жителів Шевченківського району, чиє житло зруйнувала РФ
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, куди звертатися мешканцям Шевченківського району, у яких внаслідок ракетної атаки РФ 2 січня постраждало житло.
«Якщо ви залишилися без житла або ваше житло частково зруйноване, якщо вам потрібна допомога в тимчасовому проживанні або в речах першої необхідності, можете звернутися за телефонами: (057) 760-72-41, (057) 725-29-93. Графік роботи приймальні: понеділок-пʼятниця, з 8:30 до 17:00», – зазначив мер.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала ударів по Шевченківському району міста. Два влучання в центрі були ракетами “Іскандер-М”, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Інше влучення було “Кинджалом” – це попередньо встановили вибухотехніки та криміналісти. Через удар загинула 91-річна жінка. Станом на 14:21 постраждали 52 особи, з них 6 – діти. За даними міськради на 11:00, постраждав 41 будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, куди звертатися мешканцям Шевченківського району, у яких внаслідок ракетної атаки РФ 2 січня постраждало житло.".