Ракетная атака на Харьков: погибла 91-летняя женщина, пострадали 5 детей

В результате ракетных ударов по Харькову утром 2 января погибла 91-летняя женщина. По состоянию на 10:40 известно о 44 раненых.

Среди пострадавших 5 детей: 3 мальчика 9 лет, девочки 6 и 13 лет. У пострадавших детей – взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что в сейчас 28 человек — в больницах, в том числе 3 детей. Медики оценивают их состояние как среднее.

По данным Харьковской областной прокуратуры, около 07:30 РФ нанесла массированный ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе, ранее в полиции сообщали о 4 попаданиях.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).