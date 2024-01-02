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Ракетна атака на Харків: загинула 91-річна жінка, постраждали 5 дітей (фото)

Події 10:53   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Ракетна атака на Харків: загинула 91-річна жінка, постраждали 5 дітей (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 2 січня загинула 91-річна жінка. Станом на 10:40 відомо про 44 поранених.

Серед постраждалих 5 дітей: 3 хлопчики 9 років, дівчинки 6 і 13 років. У потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що наразі 28 людей – у лікарнях, в тому числі 3 дітей. Медики оцінюють їхній стан як середній.

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Фото: Олег Синєгубов

За даними Харківської обласної прокуратури, близько 07:30 РФ завдала масованого ракетного удару по цивільних обʼєктах у центрі Харкова. Зафіксовані три влучання ракет у Шевченківському районі, раніше у поліції повідомляли про 4 влучання.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 2 січня загинула 91-річна жінка. Станом на 10:40 відомо про 44 поранених.".