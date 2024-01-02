Наслідки ракетної атаки на Харків (фото)
Внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня у місті сталися 3 пожежі.
Про це повідомили в МВС. За їхніми даними, горіли складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.
За оновленими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждала 41 людина, з них 2 – діти, вони перебувають у лікарні. 17 потерпілих шпиталізували: 4 – у важкому стані.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста 4 удари. Попередньо РФ била “С-300” та “Кинджалами”, відзначили Терехов і Синєгубов. Внаслідок удару загинула жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 10:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня у місті сталися 3 пожежі.".