Наслідки ракетної атаки на Харків (фото)

Внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня у місті сталися 3 пожежі.

Про це повідомили в МВС. За їхніми даними, горіли складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.

За оновленими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждала 41 людина, з них 2 – діти, вони перебувають у лікарні. 17 потерпілих шпиталізували: 4 – у важкому стані.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста 4 удари. Попередньо РФ била “С-300” та “Кинджалами”, відзначили Терехов і Синєгубов. Внаслідок удару загинула жінка.