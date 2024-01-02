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Атака на Харків: постраждали понад 40 людей, РФ вдарила С-300 і «Кинджалами»

Події 09:40   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Атака на Харків: постраждали понад 40 людей, РФ вдарила С-300 і «Кинджалами»

41 людина постраждала внаслідок ранкового удару по Харкову. Загинула 1 жінка

Про це написав в телеграм-каналі голова ХОВА Олег Синєгубов. В етері нацмарафону він повідомив попередні дані про вид ракет, якими били по Харкову.

«За нашою інформацією це ракети С-300, однак враховуючи інформацію нашої протиповітряної оборони, принаймні два були «Кинджали». Однак інформація ще перевіряється», – сказав Синєгубов.

«Попередньо ворог завдавав ударів по Харкову «Кинджалами». Маємо інформацію, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих – їхня кількість уточнюється. На місцях «прильотів» працюють відповідні служби, усі пожежі загасили», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста 4 удари.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "41 людина постраждала внаслідок ранкового удару по Харкову. Загинула 1 жінка".