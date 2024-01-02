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Атака на Харьков: пострадали более 40 человек, РФ ударила С-300 и «Кинжалами»

Происшествия 09:40   02.01.2024
Виктория Яковенко
Атака на Харьков: пострадали более 40 человек, РФ ударила С-300 и «Кинжалами»

41 человек пострадал в результате утреннего удара по Харькову. Погибла 1 женщина

Об этом написал в Telegram-канале глава ХОВА Олег Синегубов. В эфире нацмарафона он сообщил предварительные данные о виде ракет, которыми били по Харькову.

«По нашей информации это ракеты С-300, однако учитывая информацию нашей противовоздушной обороны, по крайней мере, два были «Кинжалы». Однако информация еще проверяется», – сказал Синегубов.

«Предварительно враг наносил удары по Харькову «Кинжалами». Есть информация, которая требует уточнения, о 41 раненом. Также есть информация о погибших – их количество уточняется. На местах «прилетов» работают соответствующие службы, все пожары потушили», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ нанесла по Шевченковскому району города 4 удара.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41 человек пострадал в результате утреннего удара по Харькову. Погибла 1 женщина".