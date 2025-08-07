Обіцяв допомогти отримати права за 14 тисяч гривень: на харків’янина чекає суд

За що судитимуть 56-річного харків’янина, розповіли в облпрокуратурі.

“Слідством встановлено, що у березні 2025 року мешканець Харкова пообіцяв своєму знайомому «допомогу» у проходженні практичної частини екзамену для отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії “C“, – уточнили правоохоронці.

Чоловік оцінив свої послуги у 14 тисяч гривень, проте потім зробив знижку та попросив 13 тисяч. Він переконував, що вирішити питання вдасться завдяки його зв’язкам із працівниками територіальних сервісних центрів МВС.

Вже у квітні він отримав обумовлену суму. Тепер за це його судитимуть у Київському райсуді Харкова.