Обіцяв допомогти отримати права за 14 тисяч гривень: на харків’янина чекає суд
За що судитимуть 56-річного харків’янина, розповіли в облпрокуратурі.
“Слідством встановлено, що у березні 2025 року мешканець Харкова пообіцяв своєму знайомому «допомогу» у проходженні практичної частини екзамену для отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії “C“, – уточнили правоохоронці.
Чоловік оцінив свої послуги у 14 тисяч гривень, проте потім зробив знижку та попросив 13 тисяч. Він переконував, що вирішити питання вдасться завдяки його зв’язкам із працівниками територіальних сервісних центрів МВС.
Вже у квітні він отримав обумовлену суму. Тепер за це його судитимуть у Київському райсуді Харкова.
- Категорії: Події, Харків; Теги: мвд, прокуратура, прокуратура Харківський області, суд;
Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 10:10
