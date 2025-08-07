Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Обіцяв допомогти отримати права за 14 тисяч гривень: на харків’янина чекає суд

Події 10:10   07.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Обіцяв допомогти отримати права за 14 тисяч гривень: на харків’янина чекає суд

За що судитимуть 56-річного харків’янина, розповіли в облпрокуратурі. 

Слідством встановлено, що у березні 2025 року мешканець Харкова пообіцяв своєму знайомому «допомогу» у проходженні практичної частини екзамену для отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії “C“, – уточнили правоохоронці.

Чоловік оцінив свої послуги у 14 тисяч гривень, проте потім зробив знижку та попросив 13 тисяч. Він переконував, що вирішити питання вдасться завдяки його зв’язкам із працівниками територіальних сервісних центрів МВС.

Вже у квітні він отримав обумовлену суму. Тепер за це його судитимуть у Київському райсуді Харкова.

Читайте також: Безробітного харків’янина засудили на 15 років за держзраду та теракт

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Троє підлітків потрапили до лікарні після ДТП у Богодухові (фото)
Троє підлітків потрапили до лікарні після ДТП у Богодухові (фото)
07.08.2025, 11:45
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
07.08.2025, 11:09
“На Харків щось летить”: прислухатися до тривог закликав Терехов
“На Харків щось летить”: прислухатися до тривог закликав Терехов
07.08.2025, 09:34
Обіцяв допомогти отримати права за 14 тисяч гривень: на харків’янина чекає суд
Обіцяв допомогти отримати права за 14 тисяч гривень: на харків’янина чекає суд
07.08.2025, 10:10
Новини Харкова — головне 7 серпня: пожежа на Чугуївщині, троє поранених
Новини Харкова — головне 7 серпня: пожежа на Чугуївщині, троє поранених
07.08.2025, 10:56
РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
07.08.2025, 07:37

Новини за темою:

12:40
Обіцяв допомогти з іспитом на права: скільки коштував «пакет послуг» в Харкові
12:42
«Бігунка-рішалу» затримали у Харкові – прокуратура, що тепер йому «світить»
17:10
Жінки у Харкові масово вчаться водити: права їм видають у метро (відео)
15:32
«Легкий спосіб» отримати водійські права: ізюмчанину вручили підозру
18:11
Відмовлявся рятуватися без собаки: відео з Харкова після удару КАБ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Обіцяв допомогти отримати права за 14 тисяч гривень: на харків’янина чекає суд»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 10:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За що судитимуть 56-річного харків’янина, розповіли в облпрокуратурі. ".