Жінки у Харкові масово вчаться водити: права їм видають у метро (відео)
Водійські права у Харкові зараз отримують переважно жінки – і юні дівчата, і пані поважного віку. Про це МГ “Об’єктив” розповіли в єдиному в Україні сервісному центрі МВС в метрополітені, що з серпня 2024 року працює на станції “Київська”. Як облаштоване приміщення для теоретичного іспиту і які адмінпослуги ще можна отримати в безпечному просторі – у нашому відеорепортажі.
Інна Волобуєва, прийшла до сервісного центру МВС за водійським посвідченням
Мріяла, розумієте? Коли мрієш і доходиш до цілі – це взагалі непередавано.
Пані Інна отримує права у 52. Усе життя жінка спостерігала за кермом з пасажирського крісла: водив чоловік. Але життєві обставини змусили вчитися самій.
Інна Волобуєва, прийшла до сервісного центру МВС за водійським посвідченням
У мене чоловік загинув у Липцях, під обстрілами людей евакуйовував. І до війни тато помер від хвороби. Машини стоять, їздити нікому. Мама вже старенька. Навіть у лікарню щоб її повезти, мені треба транспорт.
Жінка тільки-но з практичного іспиту. До цього вчилася в автошколі, склала теорію та додатково займалася з інструктором з водіння.
Інна Волобуєва, прийшла до сервісного центру МВС за водійським посвідченням
Трусить. Я дуже боялася забути. Як стаєш на перехресті, гальмуєш й, буває, забуваєш першу передачу увімкнути. Було дві помилки. Рушила без покажчика. І на перехресті на світлофорі вже треба було зупинитися, а я вирішила проскочити. Я не скажу, що дуже важко. Ну, просто вже в такому віці. Може через це.
Навчитися водити можна в будь-якому віці, впевнений адміністратор сервісного центру Ігор Біліченко.
Ігор Біліченко, адміністратор сервісного центру МВС на ст. м. “Київська”
Люди зараз приходять і похилого віку, і дівчата. У нас дівчат більше зараз, тому що хлопці боронять нашу державу. Вони хочуть чимось допомагати. Зараз закупки проводять дівчата, на бусах я багато бачу дівчат, на категорію С багато приходить, на вантажні транспортні засоби.
Марина, прийшла до сервісного центру МВС за водійським посвідченням
Майже рік я йшла до своєї мети. Склала тут у метро іспит, потім ходила на практику. У мене загинув чоловік на війні. І зараз такі обставини в місті, що, не дай Боже що, щоб я могла вивезти дітей. У метро працює сервісний центр і під час тривог, тому в будь-який час можна підійти й усе зробити.
Безпечні умови для чинних та майбутніх водіїв та водійок створили на станції метро “Київська” торік у серпні. Терцентр переїхав під землю з вулиці Шевченка, 2.
Ілона Забродоцька, адміністраторка сервісного центру МВС на ст. м. “Київська”
Наш територіальний сервісний центр – єдиний у країні, який знайшов прихисток у метрополітені. Через постійні тривоги та обстріли ми повинні були призупиняти свою роботу. Зараз під час повітряних тривог ми не припиняємо свою роботу, а надаємо адміністративні послуги: приймаємо теоретичні, практичні іспити та обмінюємо посвідчення водія.
Для складання теорії є відокремлене приміщення. Тут усе так, як і у звичайному центрі. Комп’ютери, двадцять хвилин на тести, не більше трьох помилок. І, як стверджують адміністратори, відсутність “сліпих зон”. Тобто камери охоплюють весь простір й екрани моніторів зокрема. Віддалено відповідати на питання за людину неможливо, запевняють у центрі.
Ігор Біліченко, адміністратор сервісного центру МВС на ст. м. “Київська”
Ну, по “удальонці”… Зайти через інтернет в ту програму неможливо, бо вона державна і захищена кодами. Ті камери вмикаються і в Києві нашим керівництвом. Вони можуть продивитися кожен екзамен. Втручання неможливе.
Записатися до електронної черги можна онлайн або вже на місці. Талончики зазвичай є “на сьогодні” та на прийдешні дні.
Віта, готується до теоретичного іспиту
Дуже багато охочих, довелося приїхати нам сюди о 6-й ранку. Було п’ять талончиків зранку. Давно хотіла водити автомобіль. Але так склалися обставини, що тільки зараз з’явилась можливість придбати машину.
А от пані Інну вже фотографують на права й невдовзі жінка отримує такий омріяний пластик.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 17:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водійські права у Харкові зараз отримують переважно жінки – і юні дівчата, і пані поважного віку".