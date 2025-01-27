Женщины в Харькове массово учатся водить: права им выдают в метро (видео)

Водительские права в Харькове сейчас получают преимущественно женщины — и юные девушки, и дамы почтенного возраста. Об этом МГ «Объектив» рассказали в единственном в Украине сервисном центре МВД в метрополитене, который с августа 2024 года работает на станции «Киевская». Как обустроено помещение для теоретического экзамена и какие админуслуги еще можно получить в безопасном пространстве — в нашем видеорепортаже.

Инна Волобуева, пришла в сервисный центр МВД за водительским удостоверением

Мечтала, понимаете? Когда мечтаешь и доходишь до цели — это вообще непередаваемо.

Инна получает права в 52. Всю жизнь женщина наблюдала за рулем с пассажирского кресла: водил муж. Но жизненные обстоятельства заставили учиться самой.

Инна Волобуева, пришла в сервисный центр МВД за водительским удостоверением

У меня муж погиб в Липцах, под обстрелами людей эвакуировал. И до войны папа умер от болезни. Машины стоят, ездить некому. Мама уже старенькая. Даже в больницу чтобы ее повезти, мне нужен транспорт.

Женщина только что с практического экзамена. До этого училась в автошколе, сдала теорию и дополнительно занималась с инструктором по вождению.

Инна Волобуева, пришла в сервисный центр МВД за водительским удостоверением

Трясет. Я очень боялась забыть. Как становишься на перекрестке, тормозишь и, бывает, забываешь первую передачу включить. Было две ошибки. Двинулась без указателя. И на перекрестке на светофоре уже надо было остановиться, а я решила проскочить. Я не скажу, что очень тяжело. Просто уже в таком возрасте. Может из-за этого.

Научиться водить можно в любом возрасте, уверен администратор сервисного центра Игорь Биличенко.

Игорь Биличенко, администратор сервисного центра МВД на ст. м. «Киевская»

Люди сейчас приходят и пожилого возраста, и девушки. У нас девушек больше сейчас, потому что ребята защищают наше государство. Они хотят чем-то помогать. Сейчас закупки проводят девушки, на бусах я много вижу девушек, на категорию С много приходит, на грузовые транспортные средства.

Марина, пришла в сервисный центр МВД за водительским удостоверением

Почти год я шла к своей цели. Сдала здесь в метро экзамен, потом ходила на практику. У меня погиб муж на войне. И сейчас такие обстоятельства в городе, что, не дай Бог что, чтобы я могла вывезти детей. В метро работает сервисный центр и во время тревог, поэтому в любое время можно подойти и все сделать.

Безопасные условия для действующих и будущих водителей создали на станции метро «Киевская» в августе прошлого года. Терцентр переехал под землю с улицы Шевченко, 2.

Илона Забродоцкая, администратор сервисного центра МВД на ст. м. «Киевская»

Наш территориальный сервисный центр — единственный в стране, который нашел приют в метрополитене. Из-за постоянных тревог и обстрелов мы должны были приостанавливать свою работу. Сейчас во время воздушных тревог мы не прекращаем свою работу и предоставляем административные услуги: принимаем теоретические, практические экзамены и обмениваем водительские удостоверения.

Для сдачи теории есть отдельное помещение. Здесь все так, как и в обычном центре. Компьютеры, двадцать минут на тесты, не более трех ошибок. И, как утверждают администраторы, отсутствие «слепых зон». То есть камеры охватывают все пространство и экраны мониторов в том числе. Удаленно отвечать на вопросы за человека невозможно, уверяют в центре.

Игорь Биличенко, администратор сервисного центра МВД на ст. м. «Киевская»

Ну, по «удаленке»… Зайти через интернет в ту программу невозможно, потому что она государственная и защищена кодами. Камеры включаются и в Киеве нашим руководством. Они могут просмотреть каждый экзамен. Вмешательство невозможно.

Записаться в электронную очередь можно онлайн или уже на месте. Талончики обычно есть «на сегодня» и на предстоящие дни.

Вита, готовится к теоретическому экзамену

Очень много желающих, пришлось приехать нам сюда в 6 утра. Было пять талончиков. Давно хотела водить автомобиль. Но так сложились обстоятельства, что только сейчас появилась возможность приобрести машину.

А вот Инну уже фотографируют на права и вскоре женщина получает такой желанный пластик.

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