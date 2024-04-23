Первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии открыли в Харькове
Теперь в Харькове услуги МВД предоставляют без перерывов на тревоги.
«Чтобы создать безопасное пространство для граждан, сервисный центр МВД №6341 переехал в укрытие. Адрес не изменился — г. Харьков, ул. Шевченко, 26», — сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
В укрытии оборудовали зону ожидания, рабочие места для сотрудников центра. Также сюда переместили все необходимое оборудование, оргтехнику и установили телекоммуникационную сеть.
Харьковчан принимают восемь администраторов.
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«Можно получить или обменять водительские права, зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и получить ряд других услуг. Услуги предоставляются по предварительной записи. Талоны доступны через е-запись или в терминале, размещенном в сервисном центре», — предупредили в МВД.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: мвд, новости Харькова, сервисный центр, укрытие;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь в Харькове услуги МВД предоставляют без перерывов на тревоги".