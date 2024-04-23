Перший в Україні сервісний центр МВС в укритті відкрили в Харкові
Наразі в Харкові послуги МВС надають без перерв на тривоги.
“Аби створити безпечний простір для громадян, сервісний центр МВС №6341 переїхав до укриття. Адреса не змінилася — м. Харків, вул. Шевченка, буд. 26“, — повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
В укритті обладнали зону очікування, робочі місця для співробітників центру. Також сюди перемістили все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу.
Харків’ян приймають вісім адміністраторів.
Читайте також: Скласти іспити на права стане важче: у МВС вигадали нові правила
“Можна отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг. Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС“, — попередили в МВС.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: мвд, новини Харкова, сервисный центр, укрытие;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Перший в Україні сервісний центр МВС в укритті відкрили в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в Харкові послуги МВС надають без перерв на тривоги".