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Перший в Україні сервісний центр МВС в укритті відкрили в Харкові

Суспільство 10:49   23.04.2024
Оксана Горун
Перший в Україні сервісний центр МВС в укритті відкрили в Харкові Фото: пресслужба МВС

Наразі в Харкові послуги МВС надають без перерв на тривоги.

Аби створити безпечний простір для громадян, сервісний центр МВС №6341 переїхав до укриття. Адреса не змінилася — м. Харків, вул. Шевченка, буд. 26“, — повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

В укритті обладнали зону очікування, робочі місця для співробітників центру. Також сюди перемістили все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу.

сервісний центр МВС у укритті у Харкові
Фото: пресслужба МВС

Харків’ян приймають вісім адміністраторів.

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Можна отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг. Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС“, — попередили в МВС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 10:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в Харкові послуги МВС надають без перерв на тривоги".