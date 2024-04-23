Перший в Україні сервісний центр МВС в укритті відкрили в Харкові

Наразі в Харкові послуги МВС надають без перерв на тривоги.

“Аби створити безпечний простір для громадян, сервісний центр МВС №6341 переїхав до укриття. Адреса не змінилася — м. Харків, вул. Шевченка, буд. 26“, — повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

В укритті обладнали зону очікування, робочі місця для співробітників центру. Також сюди перемістили все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу.

Харків’ян приймають вісім адміністраторів.

“Можна отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг. Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС“, — попередили в МВС.