Теоретический экзамен по вождению теперь принимают в метро Харькова
В связи с увеличением продолжительности воздушных тревог сервисный центр МВД в городе Харькове переехал в укрытие на станции метро «Киевская». Теперь там в частности можно сдавать теоретический экзамен для получения водительских прав.
Как сообщают в Региональном сервисном центре ГСЦ МВД, на новой локации можно получить, обменять либо восстановить водительское удостоверение, а также получить международное водительское удостоверение. Эти услуги предоставляют 15 администраторов.
Помещение оборудовано экзаменационным классом на десять мест для сдачи теоретического экзамена, обеспечено отсутствие «слепых зон», утверждают в Региональном сервисном центре.
«Отныне оба сервисных центра МВД работают в укрытиях и могут осуществлять экзаменационную деятельность для всех желающих будущих водителей», — отметил начальник Регионального сервисного центра Дмитрий Крейнер.
По данным начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудика, за время работы в укрытии с начала июня сервисный центр МВД в Харькове осуществил почти 7 тысяч регистрационных действий с транспортными средствами и выдал около 450 водительских удостоверений впервые. Сервисный центр на станции метро «Киевская» стал шестым центром в регионе, который работает в укрытии во время воздушной тревоги.
Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водительские права, мвд, метро, Харьков, экзамен;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 12:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с увеличением продолжительности воздушных тревог сервисный центр МВД в городе Харькове переехал в укрытие на станции метро «Киевская». Теперь там в частности можно сдавать теоретический экзамен для получения водительских прав.".