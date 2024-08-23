Теоретический экзамен по вождению теперь принимают в метро Харькова

В связи с увеличением продолжительности воздушных тревог сервисный центр МВД в городе Харькове переехал в укрытие на станции метро «Киевская». Теперь там в частности можно сдавать теоретический экзамен для получения водительских прав.

Как сообщают в Региональном сервисном центре ГСЦ МВД, на новой локации можно получить, обменять либо восстановить водительское удостоверение, а также получить международное водительское удостоверение. Эти услуги предоставляют 15 администраторов.

Помещение оборудовано экзаменационным классом на десять мест для сдачи теоретического экзамена, обеспечено отсутствие «слепых зон», утверждают в Региональном сервисном центре.

«Отныне оба сервисных центра МВД работают в укрытиях и могут осуществлять экзаменационную деятельность для всех желающих будущих водителей», — отметил начальник Регионального сервисного центра Дмитрий Крейнер.

По данным начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудика, за время работы в укрытии с начала июня сервисный центр МВД в Харькове осуществил почти 7 тысяч регистрационных действий с транспортными средствами и выдал около 450 водительских удостоверений впервые. Сервисный центр на станции метро «Киевская» стал шестым центром в регионе, который работает в укрытии во время воздушной тревоги.

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.