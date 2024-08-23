Теоретичний іспит з водіння тепер приймають у метро Харкова

У зв’язку зі збільшенням тривалості повітряних тривог сервісний центр МВС у місті Харкові переїхав до укриття на станції метро «Київська». Тепер там зокрема можна складати теоретичний іспит для отримання водійських прав.

Як повідомляють у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС, на новій локації можна отримати, обміняти або відновити посвідчення водія, а також отримати міжнародне посвідчення водія. Ці послуги надають 15 адміністраторів.

Приміщення обладнане екзаменаційним класом на десять місць для складання теоретичного іспиту, забезпечена відсутність “сліпих зон”, стверджують у Регіональному сервісному центрі.

«Відтепер обидва сервісні центри МВС працюють в укриттях і можуть здійснювати екзаменаційну діяльність для усіх охочих майбутніх водіїв», — зазначив начальник Регіонального сервісного центру Дмитро Крейнер.

За даними начальника Головного сервісного центру МВС Миколи Рудика, за час роботи в укритті з початку червня сервісний центр МВС у Харкові здійснив майже 7 тисяч реєстраційних дій з транспортними засобами й видав близько 450 посвідчень водія вперше. Сервісний центр МВС на станції метро «Київська» став шостим центром у регіоні, який працює в укритті під час повітряної тривоги.

Консультацію можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram.