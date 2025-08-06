Безробітного харків’янина засудили до 15 років тюрми за держзраду і теракт
15 років тюрми з конфіскацією майна отримав 41-річний безробітний харків’янин. У суді було доведено, що він у складі угруповання влітку 2024 року підірвав автомобіль із воїном ЗСУ у Харкові.
Чоловік – останній із чотирьох учасників угруповання, який отримав покарання. Трьох вже засудили раніше, повідомляє речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За його даними, харків’янина окупанти завербували через його давнього приятеля – бойовика спецназу російського ГРУ. Усі четверо агентів діяли разом і мали одного спільного куратора від воєнної розвідки РФ. За його вказівками учасники угруповання стежили за автомобілем українського воїна, а потім заклали під нього саморобний вибуховий пристрій. Захисник отримав тяжкі поранення.
Після замаху агенти зробили ще одну вибухівку, яку намагались заховати у заздалегідь облаштованому схроні для майбутніх терактів. Одночасно вони отримали завдання відстежити та пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони, але силовики всіх затримали.
Четвертого учасника групи суд визнав винним за двома статтями ККУ:
– ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
– ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 17:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 років тюрми з конфіскацією майна отримав 41-річний безробітний харків’янин.".